8月、女子ゴルフの岩井姉妹が快挙を達成した。米ツアーで5月に初優勝した妹・千怜（ちさと）に続き、姉・明愛（あきえ＝ともに23、Honda）も初制覇、双子そろってのツアー優勝は史上初の快挙だった。スポーツ界でたびたび話題となる双子アスリートの活躍。その能力に相関関係はあるのか。慶大の安藤寿康名誉教授（67）と順大の福典之教授（52）に聞いた。（取材構成・波多野詩菜）今季、岩井ツインズが米女子ゴルフ界を席巻