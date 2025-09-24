17日、記者会見するFRBのパウエル議長。2024年12月以来9カ月ぶりに主要政策金利を0.25％引き下げることを決めた＝米ワシントン【ワシントン共同】米FRBのパウエル議長は23日、ロードアイランド州で講演した。米経済のインフレと雇用の双方に悪化懸念があるとし、金融政策運営に当たって「リスクのない道筋はない」と述べた。追加利下げをすれば、景気を刺激して雇用情勢の悪化に対応できる可能性がある半面、インフレを加速させ