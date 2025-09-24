日本代表MFを巡って、プレミアの名門クラブによる争奪戦が勃発するかもしれない。ここまで３シーズン連続の２位で、今季も２位につけるアーセナルはレアル・ソシエダの久保建英に関心を持っているという。スペインメディア『FICHAJES.NET』は９月21日、「冬の移籍市場でサプライズの動きを準備している。クボに約4500万ユーロ（約77億円）のオファーを提示する意向がある」と報じた。ただ、24歳のレフティを狙っているのはガ