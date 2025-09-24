きょうのポンドドルは１．３５ドル台前半での一進一退の展開となっており、方向感のない展開が続いている。一方、ポンド円は上下動しているものの、２００円台は重いようで、１９９円台での推移で変わらず。先週の英中銀の金融政策委員会（ＭＰＣ）を経て、ポンドに関するテーマもなくなり、市場は専ら１１月にリーブス財務相が公表する秋季予算案の景気への影響を探っているようだ。 リーブス英財務相は