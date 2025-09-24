7月、米大リーグのオールスター戦で、初導入した「ロボット審判」が判定したストライク＝アトランタ【フェニックス共同】米大リーグ機構は23日、ストライクやボールを機械判定する「ロボット審判」を来季から導入すると発表した。オープン戦からポストシーズンまで全試合で適用される。両チームとも2度、球審の判定に異議を申し立てられる「チャレンジ制度」を採用。投手、捕手と打者に権利が与えられ、判定直後に帽子またはヘ