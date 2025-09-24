WBC（世界ボクシング評議会）は22日、バンタム級1位の那須川天心（27＝帝拳）と同2位の井上拓真（29＝大橋）に王座決定戦の対戦交渉を命じたと発表した。同王座は2団体統一王者・中谷潤人がIBF王座とともに返上して空位となっており、10月21日までに両陣営が合意に達しなければ入札となる。米専門メディア「ボクシングシーン」は、両陣営が11月の東京開催で既に交渉を進めていたと報じた。キックから転向した那須川は23年4月の