ボートレース宮島のプレミアムG1「第12回ヤングダービー」が23日に開幕。きょう24日の2日目、注目は12Rだ。2日連続で12Rを走る末永は初日の反省を生かして臨むイン戦。きっちり逃げ切るとみた。前田翔は大幅なペラ調整、整備を行ったが、反応は薄いという。上積みがあれば逆転も狙える。握る前原、カドの若林が連穴。コメント気配は浜野がズバ抜けて良いが…。＜1＞末永和也展示の感触は凄く良かった。レースでは回転が上