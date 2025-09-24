人気グループ・ＳｉｘＴＯＮＥＳが、東北新幹線とのコラボキャンペーン「Ｅｎｊｏｙ！ＳｉｘＴＯＮＥＳ，Ｅｎｊｏｙ！ＳｈｉｎＫＡＮＳＥＮ．」に起用されることが２３日、分かった。来月１日から６人が出演する新ＣＭが全国放送される。新幹線で行く東北旅の魅力を伝える今キャンペーン。ＣＭは書き下ろしの新曲「ＳｈｉｎｅｗｉｔｈＵ」をバックに、６人の旅の始まりを描く。温泉ソムリエの資格を持つ高地優吾は「秋田県