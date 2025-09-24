自民党の総裁選をめぐり、立候補した5人は、きのうTBSの報道番組「news23」に出演し、信頼を失った党の再生の道筋などについて「原点回帰が重要だ」などと訴えました。総裁選に出馬している小林氏と茂木氏、林氏、高市氏、そして小泉氏の5人は、きのう「news23」の討論会で、物価高対策などの経済対策や外国人政策などについて自らの訴えを繰り広げました。政治とカネの問題などで信頼を失った党の再生に向けては、多くの候補者が