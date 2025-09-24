ＤｅＮＡ・三嶋一輝投手（３５）が来季の戦力構想から外れていることが２３日、分かった。現役続行の意向を持っており、退団する見込み。２４日のイースタン・楽天戦（横須賀）に登板予定で、ベイスターズのユニホームを着て最後のマウンドになるとみられる。三嶋は法大から２０１２年度ドラフト２位でＤｅＮＡに入団。１５０キロを超える直球とキレのある変化球を武器に、１４年には開幕投手を務め、１８年にはリリーフとして