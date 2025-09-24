３人組音楽ユニットのＰｅｒｆｕｍｅが２３日、東京ドームで「ＰｅｒｆｕｍｅＺＯ／Ｚ５Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ“ネビュラロマンス”ＥｐｉｓｏｄｅＴＯＫＹＯＤＯＭＥ」のファイナルを迎えた。デビュー２０年の記念日だった今月２１日に、年内いっぱいでのコールドスリープ（活動休止）を発表。期限は定めず「一度コールドスリープします」とした。休止前のラストライブとなったこの日は、全１８曲を披露。３人はファン