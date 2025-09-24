アメリカを訪問中の石破総理は、きょう国連総会の一般討論演説に臨み、国連の安保理改革などを訴えることにしています。石破総理は日本時間のきのう夜、ニューヨークに到着しました。きょう午前には国連総会の一般討論演説に臨み、ロシアによるウクライナ侵攻などへの対応で“機能不全”を露呈している国連の安保理改革などを訴える予定です。また、核軍縮・不拡散に関する日本の立場や取り組みを発信する予定で、石破総理は「国際