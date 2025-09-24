SixTONESが、JR東日本グループの新キャンペーン『Enjoy! SixTONES, Enjoy! ShinKANSEN.』に起用。キャンペーン開始にあわせて、SixTONESの新曲「Shine with U」を使用した新CM『Enjoy! SixTONES, Enjoy! ShinKANSEN.』篇が全国で放映される。 （関連：SixTONESの一貫した音楽的な攻めの姿勢フェス出演、サブスク解禁で手繰り寄せる〈夢に見てた先の景色〉） 同キャンペーンは、新幹線で行く東北の