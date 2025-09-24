【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONESとJR東日本・東北新幹線がコラボして、10月1日より新幹線で行く東北の旅の魅力を伝えるキャンペーン「Enjoy! SixTONES, Enjoy! ShinKANSEN.」がスタート。それに合わせて本人たちが出演する新CM『Enjoy! SixTONES, Enjoy! ShinKANSEN.』篇も全国で放映スタートする。 ■SixTONESと一緒に新幹線で東北へ旅に出よう 新CM『Enjoy! SixTONES, Enjoy! ShinKANSEN.