SixTONESとJR東日本・東北新幹線が来月1日からコラボレーションキャンペーンを行う。新幹線で行く東北の旅の魅力を伝えることが目的。ジェシー（29）は「僕たちをきっかけに、新幹線や東北の魅力が一人でも多くの方に伝わったら」と願った。6人が東北各県の見どころを紹介する新幹線車内限定音声コンテンツなどの施策を実施。キャンペーンのために書き下ろされた新曲「ShinewithU」は発車メロディーにアレンジされ、東京駅