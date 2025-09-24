SixTONESが、JR東日本グループの新CMに出演する。新幹線で行く東北旅行をPRする内容で、新曲「Shine with U」に乗せて6人の旅が始まる姿が描かれる。キャンペーンキャラクターに就任し、ジェシー（29）は「とてもうれしかったです。新幹線や東北の魅力が多くの方に伝わったら良いなと思います」と願った。東北新幹線（郡山駅から新青森駅間）に乗車した乗客のみ聞くことができる社内限定音声コンテンツなど、さまざまなコラボ施策