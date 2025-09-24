3人組テクノポップユニットのPerfumeが23日、東京ドームで、コールドスリープ（活動休止）前最後の公演「Perfume ZO／Z5 Anniversary“ネビュラロマンス”Episode TOKYO DOME」を開催した。以下、あ〜ちゃん（36）の主なMC。楽しんでいただけましたか？5年ぶりのドーム。あの日から私たちは5年間、走り続けてきました。前に進んで来たけれど、やっぱりどこかあの日のことは忘れられなくて。そんな人もきっとここに来てくれた