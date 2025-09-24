3人組テクノポップユニットのPerfumeが23日、東京ドームで、コールドスリープ（活動休止）前最後の公演「Perfume ZO／Z5 Anniversary“ネビュラロマンス”Episode TOKYO DOME」を開催した。2日間で9万人が駆けつけた。「もう1度、あの日から始めよう」の声で登場した3人がマントを脱ぎ捨て、「GAME」が流れる。コロナ禍でファイナルが中止された20年の同所公演と同じ演出。あ〜ちゃん（36）は「やっぱりあの日のことは忘れられ