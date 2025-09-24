日向坂46『お願いバッハ！（Special Edition）』が、9月24日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で初登場1位を獲得した。【動画】かわいすぎる“なおみく”センターが印象的…日向坂46、15thシングル「お願いバッハ！」MV公開本作は、CDシングルの全5形態・全7曲をコンパイルしたSpecial Edition。CD作品は、同日付の「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得。表題曲「願いバッハ！」は二期生