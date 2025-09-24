米津玄師「IRIS OUT」（アイリスアウト）が、9月24日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」と「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」でともに1位を獲得した。【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV「オリコン週間デジタルランキング」【※1】2冠は、ソロアーティストでは2024年1月8日付でのAdo「唱」以来、1年9ヶ月ぶりで、今年度初【※2】。男性ソロアーティストでは、米津自身が記録した2022年10月24日付