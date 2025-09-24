BTSやSEVENTEENを擁するHYBEの傘下レーベル・YX LABELSが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ・aoenが、俳優の前田公輝と水沢林太郎がW主演を務める、中京テレビ・日本テレビ系全国ネット水曜プラチナイトドラマ『おいしい離婚届けます』（10月1日スタート、毎週水曜深0：24）の主題歌を担当することが24日、発表された。aoenにとって初のドラマ主題歌となる。【場面写真】変装した伊勢谷海（水沢林太郎）呼び止める西内昌大