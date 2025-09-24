札幌・中央警察署は2025年9月23日、札幌市中央区に住む自称会社員の女（42）を不同意わいせつの疑いで逮捕しました。女は9月23日午前10時ごろ、札幌市中央区大通西3丁目の大通公園で10代前半の少年の下半身を触った疑いが持たれています。警察によりますと、少年は友人と2人でゲームをしていて、女とは面識がなかったということです。女はその場から立ち去っていましたが、少年から「女の人に体を触られた」と通報を受けて付