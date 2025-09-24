会談するトランプ米大統領（右）とウクライナのゼレンスキー大統領＝23日、ニューヨーク（AP＝共同）【ニューヨーク共同】トランプ米大統領は23日、国連総会に合わせニューヨークでウクライナのゼレンスキー大統領と会談した。ゼレンスキー氏は冒頭で、ロシアとの戦闘終結に向けた方策や、戦闘終結後に欧米がウクライナに提供する「安全の保証」について協議すると述べた。トランプ氏は記者団に対し、ロシアの戦闘機や無人機が