北海道・帯広警察署は2025年9月23日、自称帯広市に住む派遣社員の女（54）を窃盗の疑いで逮捕したと発表しました。女は9月23日午後3時半ごろ、帯広市白樺16条西2丁目にあるスーパーマーケットで中トロ2点（販売価格合計1723円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、店頭に並べられていた中トロを女がエコバックに隠して盗んでいることに気が付いた従業員が、その場で私人逮捕したということです。