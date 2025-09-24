ウクライナのゼレンスキー大統領＝8月、ドイツ・ベルリン（ゲッティ＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は23日、国連総会出席のため訪問した米ニューヨークでロシアによる子どもの連れ去りに関する会合に出席した。「これまでに1625人の子どもが帰還を果たした」と明らかにし、全員の帰還のため情報収集や子どもを追跡するプログラムを立ち上げると発表した。会合にはゼレンスキー氏の妻オレナさんも出席。1