【ニューヨーク共同】トランプ米大統領は23日、ニューヨークでウクライナのゼレンスキー大統領と会談した。ゼレンスキー氏は冒頭で、ロシアとの戦闘終結後に欧米がウクライナに提供する「安全の保証」について協議すると述べた。