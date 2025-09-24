先ほどパウエル議長の講演内容が伝わったが、一時的にドル高の反応が見られたものの直ぐに戻している。ドル円は１４７円台で変わらず。 議長は、労働市場とインフレの見通しにはリスクがあると指摘。ＦＲＢにとってこの先、困難な道のりが待っている可能性が高いとの認識を示した。「短期的なインフレへのリスクは上方向、雇用へのリスクは下方向に傾いており、両面のリスクがある。リスクの全くない道は存在しないことを意