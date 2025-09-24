台風18号の影響で台湾で2人が死亡、30人が行方不明となっています。台湾メディアによりますと、台風18号による洪水などの影響で台湾ではこれまでに2人が死亡、28人が負傷したほか、30人が行方不明となっているということです。東部・花蓮県では、せき止め湖から水があふれ出し、下流で冠水や浸水の深刻な被害が生じています。台湾ではおよそ1万4000軒で停電が発生、4400軒が断水したということです。