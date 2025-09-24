23日夜に長野県池田町の神社で行われた祭りで山車が横転し、乗っていた小中学生5人がけがをしました。警察によりますと23日午後9時ごろ、池田町池田の池田八幡神社の例大祭で大人7人と子ども14人の計21人が乗った山車が境内で引かれていたところ横転しました。この事故で、山車に乗っていた9歳から14歳の小中学生の男女5人が病院に搬送されましたが、いずれも軽傷です。山車は高さ約4ｍで神社周辺を練り歩いたあと、境内に入ってい