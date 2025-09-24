オリオールズは２３日（日本時間２４日）、全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）の投票による、チームＭＶＰを発表し、１７登板で９勝２敗、防御率１・３５のトレバー・ロジャーズ投手（２７）が選出された。投票は、ＢＢＷＡＡボルティモア支部に所属する“番記者”によって先週までに行われ、１位票が５点、２位票が３点、３位表が１点で統計得点により決まる。ロジャーズは、昨年７月のトレード期限にマーリンズから移籍も苦戦し