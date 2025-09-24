2025明治安田J1リーグ第31節が23日に行われた。AFCチャンピオンズリーグ2から中5日でこの試合を迎えたガンバ大阪と、降格圏との差が1ポイントの17位横浜F・マリノスの試合。前半をスコアレスで折り返して60分、左サイドのMFジョルディ・クルークスのクロスにMF天野純が反応。相手に当たってファーへ飛んだボールを左足で合わせて横浜FMが先制する。しかしその5分後にG大阪が追いつく。FW満田誠がDF半田陸とのワンツーから仕留め、