21日のイースタン・リーグDeNA―ロッテ戦。場所は小田原球場。本拠地の「横須賀スタジアム」から約50キロ離れた神奈川県西部に、「背番号17」の姿があった。4―0の6回。2番手でDeNAの三嶋は登板した。1回を21球で1安打無失点。記者は現地にはいなかったが、「小田原」でのリーグ戦に三嶋の名があったことに驚いた。13年目の35歳。首脳陣の通常判断なら、ベテランに移動を課すことを控え地方球場のメンバーから外れるところ。