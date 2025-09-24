◇ナ・リーグパドレス5―4ブルワーズ （2025年9月22日サンディエゴ）パドレスが延長11回タイブレークの末に5―4でサヨナラ勝利。3連勝を飾って2年連続のプレーオフ進出を決めた。「本当にホッとしたというか、いい勝ち方だったので、そっちの方がまずうれしかった」と喜んだダルビッシュは、クラブハウスで行われたシャンパンファイトにはほとんど加わらず。「僕、あんまりこれ好きじゃないんで」と苦笑いしたが、試合が