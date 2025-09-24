【MLBBUZZ】ドジャースの山本由伸投手（27）は、安定感抜群の投球で地区4連覇目前の名門球団でエースとしての働きを見せている。2年目の飛躍を他球団の選手らはどう見ているのか――。昨季ア・リーグのサイ・ヤング賞を獲得したタイガースのタリク・スクバル投手（28）は、その山本にほれ込む一人。メジャー屈指の左腕が、日本が誇る右腕の凄さを語った。（取材・構成杉浦大介通信員）山本はメジャー2年目に大きく飛躍を