FCNTからリリースされたスマートフォンの最新モデル「arrows Alpha」。arrowsブランドとしては久しぶりのフラッグシップモデルで、価格はオープンマーケット版が約8万8000円。通信キャリアではNTTドコモやIIJmio、H.I.S.Mobileなどでも購入可能となっている。 FCNTから発売されたスマートフォンのフラッグシップモデル「arrows Alpha」 本体の大きさは約72（W）×8.8（D）×156（H）mmで