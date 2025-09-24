23日夜、大阪府貝塚市の南海本線の踏切で、特急列車と乗用車が衝突する事故があり、車を運転していた女性が死亡しました。現場は大阪府貝塚市の南海貝塚駅近くの踏切で、23日午後7時半ごろ、通行人の男性から「電車と車が事故で止まっている」と警察に通報がありました。警察や南海によりますと、乗用車は遮断機が降りている踏切に進入し、走行していた「特急サザン」と衝突したということです。車は衝突の衝撃で20メートルほど、