ボートレース大村の「サンケイスポーツ杯」は２３日、準優勝戦が行われた。森定晃史（４２＝広島）は準優９Ｒ、インから逃げ切って優出１番乗り。スタートはコンマ０１とあって「０台いこうと思って行った。入っていて良かった」と冷や汗を拭った。７２号機は２連率２５％。「正直、足はあまり良くない。伸びに少し振ったのでターン回りは良くなかった。競ったらダメだったでしょうね」と調整の余地は残す。これで今年８回