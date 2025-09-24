◇セ・リーグ阪神2―2DeNA（2025年9月23日横浜）【記者フリートーク】及川は身体能力がもの凄く高い。千葉県匝瑳市で過ごした中学時代の“武勇伝”を聞いたことがある。「体育の授業の走り幅跳びで6メートル38を跳びました。大人になってこの記録を言うと“凄いね”ってけっこう言われます」今年、中学生が全国大会に出るための目安の記録が6メートル60だった。及川は、土のグラウンドとスニーカーで、全国レベルに迫