◇セ・リーグ阪神2―2DeNA（2025年9月23日横浜）今季の阪神に、また一つ最強伝説が加わった。ペナントレースのビジター最終戦となったDeNA戦は、延長12回の末に2―2で引き分け。横浜での8勝2敗1分けを含む44勝25敗3分け、勝率・638は、21年の同・621を超えて、平成と令和の2元号では最高となった。「1年間、ビジターで勝つ確率が非常に良かったシーズンでした。それは本当に、全国のタイガースファンの方に感謝だし、声