◇セ・リーグ阪神2―2DeNA（2025年9月23日横浜）【関本賢太郎視点】阪神戦で防御率0点台の左腕・ケイの一番やっかいな球は、右打者の内角へのカットボールだ。打者にとっては内角直球と思って「振る」と決めた後に曲がってくる感じ。攻略のためにも避けて通れない球だ。大山の本塁打は「内角カット」攻略の糸口になる可能性がある。6回の打席は、ネット裏から見ていて、ベースから離れて立ち、懐を広く取っていたよ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 内田理央「50％の確率で死」宣告
- 2. 女子高生が暴行か 10代が重傷
- 3. YOASOBI激変 テレビ復帰は困難か
- 4. 「ズレてる」茂木氏を歌手が批判
- 5. 今市隆二 事件前にもトラブルか
- 6. カーテン絡まり死亡 祖母を送検
- 7. 孤独のグルメで不義理 批判殺到
- 8. 屋敷裕政「職業差別」と誤解炎上
- 9. 特急電車と車が衝突 女性が死亡
- 10. 大人向け動画投稿で月4000万円に
- 1. 女子高生が暴行か 10代が重傷
- 2. カーテン絡まり死亡 祖母を送検
- 3. 特急電車と車が衝突 女性が死亡
- 4. ランニングソーに挟まれ男性死亡
- 5. 万博 チケットあるのに入れない
- 6. 虚偽申請100回 県議が辞職願提出
- 7. 信者の前で性交 異様な信仰生活
- 8. 「撮り鉄」住宅に侵入し庭木伐採
- 9. 1億円当せんして突然島を出たか
- 10. 中学2年生54人 校長が成績改ざん
- 1. 「ズレてる」茂木氏を歌手が批判
- 2. 約2人に1人「リベンジ夜更かし」
- 3. 出産直後 2人の子どもを亡くした
- 4. 結婚相談所 成婚前の性的関係NG
- 5. 万博が殺伐 日本人の民度崩壊
- 6. 「幸せになるのが怖い」二度離婚
- 7. 立ちんぼ四天王「窃盗してない」
- 8. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 9. 生花や線香置かないで 注意喚起
- 10. 首相の戦後80年見解、10月で調整
- 1. バリで息子死亡 心臓がない状態
- 2. 米大統領「期待応じていない」
- 3. 韓国ドラマ せりふで損失40億円?
- 4. 空自の戦闘機2機がドイツに着陸
- 5. デンマークで大型無人機目撃か
- 6. マラソン大会で窮状訴え 謝罪
- 7. セブンの塩むすび試食 台湾反応
- 8. 韓国で「黒ヤギ」が高価な理由
- 9. 「鬼滅」累積500万人突破目前で
- 10. 台湾航空会社の日本路線に驚き
- 1. リンガーハットなぜ閉店ラッシュ
- 2. 能登のために「タッチ」で支援を
- 3. フジ 背景に物言う株主の圧力?
- 4. 不動産「本当の相場」調べる方法
- 5. ヤマザキマリが語る｢心の免疫力の身に付け方｣
- 6. NY金 利下げ期待から乱高下
- 7. 東大合格導く駿台講師語る"頭よくなる思考法"
- 8. パンが楽しめる「株主優待」
- 9. 過熱するAI叩きに元放送作家警鐘
- 10. ハーバードの学生は卒業までにA4用紙50キロ分の作文を書く…2つの実験が証明した｢書いて学ぶ｣驚きの効果
- 11. 万博 まあまあ成功と言えるワケ
- 12. 飲み会､ゴルフに行けば一発でわかる…｢仕事ができるのに出世できない人｣に共通するNGすぎる振る舞い
- 13. NPO法人サイレントボイス、大阪市で50番目の「認定NPO法人」に
- 14. W杯の｢サッカー･スパイク戦争｣が熱すぎる
- 15. 今しか味わえない絶品｢新玉ねぎのサラダ｣作る技
- 16. 20％超は29地点｢全国地価上昇率ランキング500｣
- 17. ハッピーセット 販売方法を変更
- 18. 50代にこそ「ChatGPT」必須?
- 19. 楽器メーカーならではの技術とクラフトマンシップを結集したハイエンドヘッドホン2モデルを発売。ヤマハ ヘッドホン『YH-4000』、『YH-C3000』
- 20. スポーツデポ長野店・南松本店・諏訪インター店「リニューアルOPEN SALE」９月１９日（金）から３店舗同時開催！
- 1. スマホ乗っ取られる? 新法の危険
- 2. 折り曲げて使えるLEDライト登場
- 3. ジャガー「前例のない旅路」
- 4. Google Play 国内外で新機能
- 5. YouTubeで注目のAIツール14選
- 6. 「Felo」の最新機能 徹底解説
- 7. 配達員 Wolt&ロケットナウに注目
- 8. M4チップ搭載＆OLEDディスプレイ採用で「Apple史上最薄」に進化した新型「iPad Pro」が登場、iPod nanoよりも薄い
- 9. 夏休みは家族揃って、「トミカ博」に遊びに行こう！
- 10. 2024年版エイプリルフール情報
- 11. Figmaは多大なアクセスをさばくためにどのようにデータベースのスケーリングを行ったのか？
- 12. スマホが秒速で取り出せるバッグ
- 13. ギレルモ・デル・トロ監督が悲劇の“怪物”描く『フランケンシュタイン』 Netflix独占配信に先駆けて劇場公開［ホラー通信］
- 14. ワンフェスで事故を起こしたエスカレーター、コミックマーケット74ではどうなっているのか？
- 15. 今週の秋葉原情報 - 神っぷりにさらに磨きがかかったZ690版Godlike、2000Wの超大容量電源も
- 16. 「ゼロからGPU開発」に経験なし＆わずか2週間で成功した猛者が登場
- 17. シックなデザインにパワーを秘めた第3世代に進化 ASUSのゲーミングスマホ「ROG Phone 8 Pro」レビュー
- 18. 超小型な「Insta360 Go Ultra」
- 19. あつ森 初週販売本数で快挙達成
- 20. 写真展ジャン・コクトー No.2『オルフェの遺言』『悲恋』【Art Gallery M84】
- 1. 世界陸上で「金メダル」祝日制定
- 2. 大谷超え男獲得も 転落止まらぬ
- 3. 「世陸」呼ばれず中井美穂が涙か
- 4. 大谷の粋な対応 セレブ妻が感動
- 5. F1角田 なぜ5位を抜かなかった
- 6. 声優写真集「眼福」の声続々
- 7. プロ野球に不要論 CS制の根本は
- 8. 娘ら巡り大谷が許せなかった一線
- 9. 高視聴率 織田裕二が大好評の訳
- 10. 埼玉の弱小野球部で起きた奇跡
- 1. 内田理央「50％の確率で死」宣告
- 2. YOASOBI激変 テレビ復帰は困難か
- 3. 今市隆二 事件前にもトラブルか
- 4. 孤独のグルメで不義理 批判殺到
- 5. 屋敷裕政「職業差別」と誤解炎上
- 6. 一生見たくない不祥事タレ 1位は
- 7. 大人向け動画投稿で月4000万円に
- 8. フジクイズ番組で「謎のカット」
- 9. ぐちバカリ 山口智子の仕草物議
- 10. フワちゃん復帰望む理由に呆れが
- 1. Amazonで購入するなら「コレ」
- 2. Amazonで購入するべき特価品は
- 3. しまむら 大人向けブランド新作
- 4. いちごを贅沢に使ったスノーマン
- 5. 「都市伝説に求める女」の結末
- 6. GUと「rokh」コラボ第3弾発売へ
- 7. 疲労吹き飛ばす「最強おかず」
- 8. 1枚でコーデ ZARAの秋っぽワンピ
- 9. セルフレジを両替機にする客も
- 10. 「足柄」はなんて読む？正解をチェック！
- 11. 漫画家・冬野梅子さん「ゴールに辿り着けるわけではないけれど、迷路の中にいることを気付かせてくれる漫画が好き」 | TVプロデューサー小山テリハの漫画交感 #2
- 12. 「おばさん」と呼ばれない秘訣
- 13. 中川紅葉が最新トレンドを語る
- 14. M'DREA 全61サイズ展開へ
- 15. 今季のピンクの着こなし方とは？「シンプル以上かわいい未満」のスタイリングメソッド
- 16. 新生活にもピッタリ！【ティファール】の鍋セットで台所をもっと便利に！Amazonセールだけのお買い得を今すぐチェック！
- 17. 三瓶 本名で婚活も「モテず」
- 18. 【衝撃エピソード】友だちも彼氏も浮気性だった！？主人公が素直な気持ちを打ち明けると意外な結末に…？
- 19. 仕事を休んだ女は、都心のホテルへと向かい…。平日昼間にだけ許される、婚約者にも秘密の時間
- 20. おじさん中学生の雨の日の必需品は置き傘ならぬ置き○○!?少年の特殊能力が親子の秘密を暴く…！【作者に聞いた】