◇セ・リーグ阪神2―2DeNA（2025年9月23日横浜）【関本賢太郎視点】阪神戦で防御率0点台の左腕・ケイの一番やっかいな球は、右打者の内角へのカットボールだ。打者にとっては内角直球と思って「振る」と決めた後に曲がってくる感じ。攻略のためにも避けて通れない球だ。大山の本塁打は「内角カット」攻略の糸口になる可能性がある。6回の打席は、ネット裏から見ていて、ベースから離れて立ち、懐を広く取っていたよ