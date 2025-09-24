◇セ・リーグ阪神2―2DeNA（2025年9月23日横浜）阪神・前川がポストシーズンへ向けて猛アピールに成功した。昨年7月12日の中日戦以来となる3番で起用されると、4月20日広島戦以来今季2度目となる3安打の活躍を見せた。「（大事なのは）結果だけ。当たりは良くなかったけど、3本打てて良かった」。初回第1打席。ケイに2球で追い込まれながら二塁内野安打をもぎ取ると、1点を追う5回2死満塁ではツーシームに詰まらされなが