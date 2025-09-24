◇セ・リーグ阪神2―2DeNA（2025年9月23日横浜）雪辱を果たした。阪神・伊原が8番手として、延長12回に登板。かわさず直球で押して無失点に封じた。「チームが負けないようにという思いだけは持って、マウンドに上がりました」先頭の蝦名から1死二塁を招いたが、続く佐野は144キロ直球で遊飛。三森には四球を与えたが、最後は山本を低め直球で遊ゴロとした。藤川監督は「ああやって少しずつ成長するのかなというのをひ