小柄女性向けアパレルブランド「COHINA」が、老舗シューズブランド「HARUTA」と初コラボレーションしたローファーを2025年9月24日（水）20:00より予約販売します。クラシックなローファーを現代的にアップデートしたこのアイテムは、ベーシックなカラーリングからバイカラーまで、日々の装いに合わせやすいデザイン。小柄な足にぴったりなサイズ展開も魅力的ですb