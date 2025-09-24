WHO＝世界保健機関は、トランプ大統領が妊婦らに対しアセトアミノフェンを含む解熱鎮痛剤の服用を控えるよう呼びかけたことに対し、「科学的根拠が不十分」だと指摘しました。アメリカのトランプ大統領は、アセトアミノフェンを含む解熱鎮痛剤「タイレノール」について、自閉症との関係が疑われるとして妊婦らに服用を控えるよう呼びかけました。WHOは23日、こうした主張について「アセトアミノフェンと自閉症との関連について、過