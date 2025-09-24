ボートレース下関の「山口朝日放送ビープくんカップ」は２３日、準優勝戦が行われた。佐藤大介（４９＝愛知）は準優９Ｒ、２号艇・松井賢治が欠場となり、５艇立ての難しいイン戦となったが、コンマ０７のトップスタートからきっちり押し切り優出一番乗り。レース後は「スタートは放ったけど、危なかった」と安堵の表情を浮かべた。相棒５１号機は「ペラを思い切り叩いて焼きを入れた。まあまあ合っていて、回った感じはいい