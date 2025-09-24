ボートレース若松の「西日本スポーツ杯」は２３日、予選最終日となる２日目が行われた。三川昂暁（３６＝福岡）は初日７Ｒのイン戦は武富智亮にまくられて４着敗退。崖っぷちで迎えた予選ラストの２日目は３号艇、６号艇の２走。前半２Ｒは気合のトップスタートからまくって勝ち名乗り。後半６Ｒも４カドの松村敏が作った展開を突いて、５コースからまくり差し一閃。小川晃司に競り負けたが２着で勝負駆けを成功させた。「良く