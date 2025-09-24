ボートレース桐生のＧ?「オールレディース第５８回日刊スポーツ杯」は２３日、予選３日目が行われた。坂本奈央（３６＝福岡）は３日目４Ｒに５号艇で出走。４号艇・前田紗希のカドまくりに連動して１Ｍ全速戦を敢行し、バック２番手に浮上。そのまま着を守り切って２着でゴールした。相棒の６０号機は２連対率３３％と高い数字ではないものの、序盤から舟足には好感触。３日目のレース後も「進んでいる感じです。行き足か