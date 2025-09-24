NY株式23日（NY時間11:48）（日本時間00:48） ダウ平均46465.29（+83.75+0.18%） ナスダック22725.05（-63.93-0.28%） CME日経平均先物45560（大証終比：+240+0.53%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。一方、前日上昇したアップル＜AAPL＞やエヌビディア＜NVDA＞は反落しており、ナスダックはマイナス圏での推移となっている。 米株式市場が最高値圏にあるリスクを市場は注視している。前