猛烈な台風18号の影響で台湾東部では23日、大規模な洪水が発生し、これまでに2人が死亡、30人が行方不明となるなど大きな被害が出ています。台湾メディアによりますと23日、東部の花蓮県で台風18号による大雨により、せき止め湖から水があふれました。この影響で下流の橋が流されたほか、堤防が崩壊して市街地に大量の水が流れ込み、多くの建物が浸水するなどの被害が出ていて、これまでに2人が死亡、30人の行方が分からなくなって