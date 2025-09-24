アメリカ・ニューヨークの国連本部で開かれたパレスチナ問題に関する国際会議で、岩屋外相が演説しました。岩屋外相：我が国は一貫して「2国家解決」を支持している。我が国にとってパレスチナ国家承認は“するか否か”ではなく“いつするか”という問題だ。国家承認について「情勢の変化を注視し、総合的な検討を進めていく」と述べました。